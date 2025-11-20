Shaman рассказал, как сделал предложение Мизулиной
Shaman 5 ноября объявил о заключении брака с Мизулиной
Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как Shaman, сделал предложение главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной за ужином. Романтический момент произошел в домашней обстановке.
«Я приехал из очередной командировки, из тура, Катя меня встретила. <...> Мы сели с ней за стол, поужинали, я более-менее дух перевел и сделал предложение», — рассказал Shaman РИА Новости.
Shaman 5 ноября объявил о заключении брака с Мизулиной. Церемония регистрации прошла в Донецке. Среди присутствующих был глава ДНР Денис Пушилин, который поздравил пару с заключением брака.
С момента публичного объявления о романтических отношениях пары прошло около восьми месяцев, хотя слухи об их сближении появились значительно раньше. После того как Дронов и Мизулина подтвердили свои отношения, они стали активно делиться совместными публикациями в соцсетях. В качестве досуга пара посещала различные мероприятия, преимущественно патриотической направленности, включая концерты.
