Shaman рассказал, как сделал предложение Мизулиной

Shaman 5 ноября объявил о заключении брака с Мизулиной Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как Shaman, сделал предложение главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной за ужином. Романтический момент произошел в домашней обстановке.

«Я приехал из очередной командировки, из тура, Катя меня встретила. <...> Мы сели с ней за стол, поужинали, я более-менее дух перевел и сделал предложение», — рассказал Shaman РИА Новости.

Shaman 5 ноября объявил о заключении брака с Мизулиной. Церемония регистрации прошла в Донецке. Среди присутствующих был глава ДНР Денис Пушилин, который поздравил пару с заключением брака.

