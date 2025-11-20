Пленный украинец рассказал, как боевики ВСУ при отступлении убивали мирных граждан. Видео
Никитко четыре дня оставался на позиции без еды и воды, пытался запросить отход, но получил отказ
Военнопленный украинский военнослужащий Сергей Никитко рассказал, что украинское командование жестко относится к местным жителям, которые отказываются эвакуироваться в подконтрольные Киеву районы. По его словам, украинские солдаты при отступлении взрывали целые дома, сообщило Минобороны РФ URA.RU.
«Отступает рота — закладывается взрывчатка, рушится здание вместе с мирными. Могила», — сказал он на видео. По его словам, таких людей на Украине называют «ждунами» и «не считают за людей».
По словам Никитко, в армию он попал насильно: сотрудники ТЦК задержали его по дороге в клинику. Под Покровском его подразделение попало в окружение без еды и боекомплекта. Военнопленный утверждает, что четыре дня оставался на позиции без еды и воды, пытался запросить отход, но получил отказ. Из трех человек выжил только он. Никитко сказал, что не понимает, в чем заключается «победа», о которой говорят украинские власти, заявив: «Очень много удобрения осталось на полях. Вот и вся победа».
Ранее сообщалось, что Киев не планирует вывод войск из окруженного Красноармейска (Покровска) и его окрестностей. Украинские солдаты вынуждены голодать и сдаваться в плен.
