По словам Никитко, в армию он попал насильно: сотрудники ТЦК задержали его по дороге в клинику. Под Покровском его подразделение попало в окружение без еды и боекомплекта. Военнопленный утверждает, что четыре дня оставался на позиции без еды и воды, пытался запросить отход, но получил отказ. Из трех человек выжил только он. Никитко сказал, что не понимает, в чем заключается «победа», о которой говорят украинские власти, заявив: «Очень много удобрения осталось на полях. Вот и вся победа».