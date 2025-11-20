В Псковской области пресекли попытку поджечь администрацию коктейлем Молотова
20 ноября 2025 в 11:24
Фото: © URA.RU
Под Псковом была предотвращена попытка поджога здания администрации города Великие Луки с использованием коктейля Молотова. Информация следует из данных УФСБ.
