Ермак и Умеров, заподозренные в коррупции, не вернулись из Турции на Украину

Умеров (на фото) мог сбежать вместе с Ермаком из Украины из-за угрозы уголовного преследования Фото: U.S Army / Petty Officer 1st Class Alexander Kubitza

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, которые фигурирует в коррупционном скандале, все еще не вернулись из Турции. Об этом сообщают российские СМИ.

«Фотографий прибытия или каких-то комментариев со стороны [президента Украины Владимира] Зеленского, Ермака и Умерова ни на официальных ресурсах, ни в соцсетях не появлялось», — пишет ТАСС. При этом, по данным агентства, самолет украинского лидера прибыл из Анкары в Польшу накануне вечером, после чего, по сообщениям украинских СМИ, направился в Киев.

Ожидается, что в 12:00 по московскому времени Зеленский начнет серию мероприятий, посвященных кадровым вопросам, среди которых — заседание Ставки верховного главнокомандующего, встреча с фракцией правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде и представителями других партий. Представители парламентской оппозиции уже выдвинули требование об отставке действующего правительства. Инициативу поддержали некоторые депутаты от правящей фракции.

В том числе, оппозиция требует уволить Ермака, который, по их мнению, сильно влияет на решения правительства, а также Умерова, вовлеченного в коррупционный скандал. Политические противники Зеленского боятся, что эти лица могут уехать с Украины, чтобы избежать уголовного преследования.