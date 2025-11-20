Ермак и Умеров, заподозренные в коррупции, не вернулись из Турции на Украину
Умеров (на фото) мог сбежать вместе с Ермаком из Украины из-за угрозы уголовного преследования
Фото: U.S Army / Petty Officer 1st Class Alexander Kubitza
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, которые фигурирует в коррупционном скандале, все еще не вернулись из Турции. Об этом сообщают российские СМИ.
«Фотографий прибытия или каких-то комментариев со стороны [президента Украины Владимира] Зеленского, Ермака и Умерова ни на официальных ресурсах, ни в соцсетях не появлялось», — пишет ТАСС. При этом, по данным агентства, самолет украинского лидера прибыл из Анкары в Польшу накануне вечером, после чего, по сообщениям украинских СМИ, направился в Киев.
Ожидается, что в 12:00 по московскому времени Зеленский начнет серию мероприятий, посвященных кадровым вопросам, среди которых — заседание Ставки верховного главнокомандующего, встреча с фракцией правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде и представителями других партий. Представители парламентской оппозиции уже выдвинули требование об отставке действующего правительства. Инициативу поддержали некоторые депутаты от правящей фракции.
В том числе, оппозиция требует уволить Ермака, который, по их мнению, сильно влияет на решения правительства, а также Умерова, вовлеченного в коррупционный скандал. Политические противники Зеленского боятся, что эти лица могут уехать с Украины, чтобы избежать уголовного преследования.
Ранее Рустем Умеров стал фигурантом коррупционного дела, связанного с предпринимателем Тимуром Миндичем: в материалах дела есть разговор, в котором представитель Миндича просит Умерова помочь с закупкой бракованных бронежилетов у фирмы «Миликон», и тот соглашается. 10 ноября НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура начали расследовать дело о крупной коррупционной схеме в энергетике, обыски прошли в «Энергоатоме», у экс-министра юстиций Германа Галущенко и Миндича. Отмечается, что коррупционный скандал может затронуть и главу офиса президента Андрея Ермака, а также других высокопоставленных чиновников.
Материал из сюжета:Коррупционный скандал на Украине
