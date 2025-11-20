Верховный суд России ликвидировал политическую Партию роста
20 ноября 2025 в 12:56
Фото: © URA.RU
Верховный суд Российской Федерации удовлетворил требование Министерства юстиции и принял решение о ликвидации политической Партии роста. Об этом сообщает ТАСС.
