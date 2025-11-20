«Стало позволено все»: Юрий Лоза раскритиковал феминисток
Лоза признался, что не поддерживает стремление женщин осваивать «мужские» профессии
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press
Женщины «приватизировали» все мужские профессии и занятия. Свое мнение о современных тенденциях выразил певец Юрий Лоза.
«С тех пор как феминистки добились полного уравнения в правах, женщинам стало позволено все. Они „приватизировали“ все мужские профессии и занятия. Сейчас они поднимают штанги, боксируют и делают что хотят», — рассказал Лоза изданию «Абзац». Он признался, что не поддерживает стремление женщин осваивать «мужские» профессии. Певец выразил недовольство тем, что дамы поднимают тяжелые веса, занимаются боксом и другими видами спорта, которые, по его убеждению, не подходят для «прекрасного пола». Кроме того, Лоза заявил, что даже женский футбол кажется ему «неправильной игрой».
В последние годы в российском обществе наблюдается заметная тенденция: женщины все чаще осваивают профессии и виды спорта, которые традиционно считаются мужскими. Среди таких направлений — дальнобойщики, бодибилдеры, сантехники, а также тяжелая атлетика, хоккей, борьба и другие виды спорта. Нередко появляются новости о новых рекордах, установленных женщинами в этих сферах.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.