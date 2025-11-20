«Стало позволено все»: Юрий Лоза раскритиковал феминисток

«С тех пор как феминистки добились полного уравнения в правах, женщинам стало позволено все. Они „приватизировали“ все мужские профессии и занятия. Сейчас они поднимают штанги, боксируют и делают что хотят», — рассказал Лоза изданию «Абзац». Он признался, что не поддерживает стремление женщин осваивать «мужские» профессии. Певец выразил недовольство тем, что дамы поднимают тяжелые веса, занимаются боксом и другими видами спорта, которые, по его убеждению, не подходят для «прекрасного пола». Кроме того, Лоза заявил, что даже женский футбол кажется ему «неправильной игрой».