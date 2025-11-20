В Запорожской области шпионку Украины посадили на 11 лет
57-летняя жительница получила задание собирать информацию о местах дислокации российских подразделений
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Запорожский областной суд приговорил гражданку Украины, которая жила в Энергодаре, к 11 годам лишения свободы по статье о шпионаже. По данным суда, женщина в мае 2022 года вступила в контакт с представителем иностранной разведки.
«Запорожский областной суд приговорил виновную к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в прокуратуре, передает РИА Новости. Упоминается, что она не придерживалась проукраинских взглядов и не поддерживала проведение специальной военной операции.
57-летняя жительница получила задание собирать информацию о местах дислокации российских подразделений противовоздушной обороны в Энергодаре и с мая по июнь 2022 года передавала эти сведения. Суд квалифицировал ее действия по статье 276 УК РФ — «шпионаж». Отбывать срок женщина будет в колонии общего режима. Государственное обвинение поддержано прокуратурой Крыма.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.