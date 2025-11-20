Трамп отправил министра армии в Киев, чтобы обсудить новый мирный план
На этой неделе в Киев прибыла американская делегация на обсуждения мирного плана
Президент США Дональд Трамп отправил министра армии Дэна Дрисколла вместе с начальником штаба армии генералом Рэнди Джорджем и командующим армией в Европе генералом Кристофером Донахью в Киев для обсуждения нового мирного плана. Поездка состоялась на этой неделе, сообщает издание Politico.
«Дрисколл и генерал Рэнди Джордж <...> отправлены в Киев на этой неделе, чтобы обсудить план с украинцами», — говорится в материале газеты. По данным источника, поездка была организована после встречи, которая прошла на прошлой неделе в Белом доме. Во время мероприятия Трамп сообщил, что Дрисколл будет представлять интересы президента Украины Владимира Зеленского и его команды в рамках обсуждения плана.
Один из высокопоставленных представителей Белого дома подчеркнул, что рамочное соглашение по прекращению конфликта может быть согласовано уже на этой неделе или к концу текущего месяца. Для этого обе стороны должны проявить гибкость. По данным Politico, по завершении встреч в Киеве Дрисколл планирует провести ряд брифингов с союзниками по НАТО. На них он расскажет о предложенном плане и изложит позицию США относительно дальнейших шагов.
Ранее в западных СМИ появилась информация, что США якобы ведут «тайные консультации» с Россией по новому плану урегулирования ситуации на Украине. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла эти сведения, заявив, что Москва не получала официальных данных от Вашингтона о «соглашениях» по Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркнул, что новые инициативы по украинскому урегулированию, выходящие за рамки ранее достигнутых договоренностей, пока не прорабатываются российской стороной, передает RT.
