Происшествия

В Великих Луках предотвращен поджог горадминистрации

20 ноября 2025 в 11:57
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на террористический акт

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку поджога здания администрации города Великие Луки. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

«Фигурант, придерживающийся радикальных антироссийских политических взглядов, попытался совершить террористический акт путем поджога здания администрации города», — говорится в сообщении. Мужчина попытался поджечь здание с помощью самодельно изготовленного коктейля Молотова. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на террористический акт.

Задержание подозреваемого стало результатом слаженной работы сотрудников частной охранной организации. Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Алтайском крае суд вынес приговор жительнице Бийска за оказание финансовой поддержки ВСУ. Женщина перечислила свыше 360 тысяч рублей на банковский счет, который использовался военнослужащими Украины. Суд определил меру наказания в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

