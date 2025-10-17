Свердловская область получит сотни новых автобусов — решение поддержала Москва

Свердловская область до 1 декабря получит 209 новых современных автобусов, 150 из которых, как ранее сообщало URA.RU, положены Екатеринбургу. Заявку на поставку транспорта от местных властей одобрили в Минтрансе России, рассказал губернатор Денис Паслер.
«В Екатеринбурге автобусный парк увеличится на 150 единиц, из них 20 — большого класса. Первые 36 автобусов уже поступили в город на этой неделе. Для Нижнего Тагила предусмотрено 49 единиц, в том числе 18 — большой вместимости. В Асбест прибудет 10 автобусов», — написал Паслер в своем telegram-канале.
Губернатор напомнил, что главной целью является обновление к 2030 году 85% всего транспорта в агломерациях и городах. Так, за счет средств областного и муниципальных бюджетов куплены 52 новых автобуса, из них часть направлена в малые города. Екатеринбург закупил 15 трамваев, 50 троллейбусов, 15 автобусов-гармошек и 15 автобусов большого класса.
Первые закупленные автобусы уже начали курсировать по Екатеринбургу, поставки продолжаются. Транспорт закупают в лизинг на льготных условиях. Скидка на каждый автобус большого класса составит 6,3 млн рублей, а на общественный транспорт среднего класса — 4,3 млн рублей.
Масштабная закупка транспорта для Екатеринбурга проходит в рамках транспортной реформы, инициированной в конце 2023-начале 2024 года вице-мэром Рустамом Галямовым и его шефом Алексеем Орловым. Ее поддержал сначала тогдашний губернатор Евгений Куйвашев, а затем сменивший его в марте Паслер. В городе не только обновляют транспорт, но и переводят перевозчиков на новую систему расчетов — брутто-контракты, благодаря которой также планируется упорядочить движение автобусов и троллейбусов. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
