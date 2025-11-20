Глава Airbus призвал Европу разместить тактическое ядерное оружие

В Европе призвали разместить тактическое ядерное оружие из-за страха перед РФ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Европе необходимо разместить тактическое ядерное оружие. С таким заявлением выступил председатель совета директоров Airbus Рене Оберман на Берлинской конференции по безопасности. По его мнению, это поможет выработать единую стратегию сдерживания в ответ на «угрозы со стороны России».

«Германия, Франция, Великобритания и другие заинтересованные государства — члены ЕС должны договориться о единой поэтапной программе ядерного сдерживания, включая, в первую очередь, тактический уровень», — заявил Оберман уточнив, что оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» в Калининградской области и у Белоруссии представляют угрозу для Европы. По его мнению, это может стать весомым признаком сдерживания. Его слова передает Reuters.

По данным Politico, в настоящее время у Европы нет общей доктрины сдерживания. Франция и Великобритания обладают собственными ядерными арсеналами (290 и 225 боеголовок соответственно), но не располагают тактическими зарядами. Германия участвует в программе ядерного обмена НАТО, однако не владеет ядерным оружием.

Продолжение после рекламы

Ранее с неутешительным заявлением выступил глава министерства обороны Германии Борис Писториус. Он заявил о возможности конфликта между НАТО и Россией в ближайшие годы.