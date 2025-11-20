Госдума защитит кресты на гербе России
В Госдуме предложили закрепить кресты в официальном описание герба
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Депутаты внесли законопроект, который уточняет описание Государственного герба РФ. Авторы законопроекта предлагают закрепить в нем наличие крестов над коронами и державой. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
«Подготовили и внесли с коллегами законодательную инициативу, дополняющую официальное описание Государственного герба Российской Федерации, закрепив в нем наличие крестов над коронами и державой», — заявил Вячеслав Володин. Об этом он написал в своем канале в Max.
Такая инициатива появилась после случаев использования герба без этих элементов. Авторы считают, что мера необходима предотвращения искажения государственной символики и для защиты национальной идентичности — русского языка, веры, культуры, истории.
