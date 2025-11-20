В Севастополе военного офицера отправили под арест за взятку
20 ноября 2025 в 13:08
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Севастополе был задержан офицер Министерства обороны, который подозревается в вымогательстве и получении взятки за подписание актов приемки некачественно проведенного ремонта корабля Черноморского флота. Об этом сообщили в УФСБ.
