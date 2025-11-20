Новая игра по мотивам сериала «Дальнобойщики» набирает популярность еще до официального выхода
В России показали демоверсию гоночного симулятора на отечественных грузовиках
Фото: Илья Московец © URA.RU
Почти 18 тысяч человек приняли участие в публичном тестировании демоверсии многопользовательской онлайн-игры «Командиры бездорожья». Игра посвящена ралли-рейдам на российских грузовиках, сообщили в пресс-службе компании «Фоксхаунд».
«В демо показан малый срез игрового процесса — 7 трасс и 9 автомобилей. Демо продолжалось 4,5 дня, в нем поучаствовали 17 931 человек, которые провели в игре более 25 тысяч часов», — сообщили в компании ТАСС. Пользователи отметили графику, красивые трассы, детализацию машин и звуковое оформление, но указали на низкую производительность и отсутствие сверхреалистичной физики. Игра является духовным наследником культовой игры «Дальнобойщики», популярной среди игроков в начале нулевых.
Заместитель генерального директора АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Андрей Воронков выразил уверенность в потенциале проекта: «Публичная демоверсия „Командиров бездорожья“ стала первым шагом на длинном пути к релизу — и шагом уверенным». Он выразил мнение, что проект обладает потенциалом для обретения широкой популярности и расширения своего присутствия за пределами рынка России.
«Командиры бездорожья» — бесплатная многопользовательская онлайн-гонка. Трассы в игре воссозданы по реальным географическим локациям России — от Поволжья до плато Путорана, а автопарк основан на советских и современных моделях грузовиков. Над игрой работает более 60 специалистов из саранской студии «Фоксхаунд», чей средний опыт в игровой индустрии превышает 14 лет. Среди предыдущих проектов команды — «Дальнобойщики», Silent storm, «Мир танков» и Snowrunner.
