Новая игра по мотивам сериала «Дальнобойщики» набирает популярность еще до официального выхода

В России показали демоверсию гоночного симулятора на отечественных грузовиках

Почти 18 тысяч человек приняли участие в публичном тестировании демоверсии многопользовательской онлайн-игры «Командиры бездорожья». Игра посвящена ралли-рейдам на российских грузовиках, сообщили в пресс-службе компании «Фоксхаунд».

«В демо показан малый срез игрового процесса — 7 трасс и 9 автомобилей. Демо продолжалось 4,5 дня, в нем поучаствовали 17 931 человек, которые провели в игре более 25 тысяч часов», — сообщили в компании ТАСС. Пользователи отметили графику, красивые трассы, детализацию машин и звуковое оформление, но указали на низкую производительность и отсутствие сверхреалистичной физики. Игра является духовным наследником культовой игры «Дальнобойщики», популярной среди игроков в начале нулевых.

Заместитель генерального директора АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Андрей Воронков выразил уверенность в потенциале проекта: «Публичная демоверсия „Командиров бездорожья“ стала первым шагом на длинном пути к релизу — и шагом уверенным». Он выразил мнение, что проект обладает потенциалом для обретения широкой популярности и расширения своего присутствия за пределами рынка России.

