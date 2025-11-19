В автобусах Нижневартовска начнут собирать письма Деду Морозу
Дети смогут отправить письмо Деду Морозу
Фото: Илья Московец © URA.RU
В декабре в автобусах Нижневартовска появится почта Деда Мороза. Об этом сообщили в администрации города.
«В декабре в салонах общественного транспорта вновь установят ящики, куда можно положить письмо для Деда Мороза. Все письма отправят в Великий Устюг — новогодний волшебник прочтет истории и желания, а на самые запоминающиеся пришлет ответ», — сказано в сообщении.
Традиционную акцию проводят сотрудники транспортной компании. В прошлом году коллектив выбрал три трогательных письма и вручил юным югорчанам подарки.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!