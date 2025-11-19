Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В автобусах Нижневартовска начнут собирать письма Деду Морозу

19 ноября 2025 в 11:04
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Дети смогут отправить письмо Деду Морозу

Дети смогут отправить письмо Деду Морозу

Фото: Илья Московец © URA.RU

В декабре в автобусах Нижневартовска появится почта Деда Мороза. Об этом сообщили в администрации города.

«В декабре в салонах общественного транспорта вновь установят ящики, куда можно положить письмо для Деда Мороза. Все письма отправят в Великий Устюг — новогодний волшебник прочтет истории и желания, а на самые запоминающиеся пришлет ответ», — сказано в сообщении.

Традиционную акцию проводят сотрудники транспортной компании. В прошлом году коллектив выбрал три трогательных письма и вручил юным югорчанам подарки.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал