В автобусах Нижневартовска начнут собирать письма Деду Морозу

В декабре в автобусах Нижневартовска появится почта Деда Мороза. Об этом сообщили в администрации города.

«В декабре в салонах общественного транспорта вновь установят ящики, куда можно положить письмо для Деда Мороза. Все письма отправят в Великий Устюг — новогодний волшебник прочтет истории и желания, а на самые запоминающиеся пришлет ответ», — сказано в сообщении.