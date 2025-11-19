Курганцы возмутились сносом деревьев по улице Куйбышева. Видео
В Кургане выкорчевывают старые деревья по улице Куйбышева
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане по улице Куйбышева сносят деревья, оставляя голые газоны. Об этом URA.RU рассказали возмущенные горожане.
«На улице Куйбышева снесли все деревья, в том числе крупномеры, которые высадили ранее. Сравняли все тракторами, на участке от Томина до Комсомольской», — рассказал читатель URA.RU.
В пресс-службе администрации города Кургана на запрос URA.RU сообщили, что по информации «Административно-технической инспекции», по ул. Куйбышева в настоящее время проводятся плановые работы по оздоровлению зеленого фонда. «Сносу подлежат исключительно аварийные и сухостойные деревья, представляющие угрозу для жизни и здоровья граждан. Необходимость данных работ была подтверждена по результатам обследования, проведенного специалистами МКУ „Административно — техническая инспекция города Кургана“. Снос молодых здоровых деревьев не производится», — подчеркнули в мэрии.
В мэрии добавили, что в настоящее время на территории города проводится высадка новых деревьев. Также в рамках компенсационного озеленения работы по посадке новых деревьев запланированы на весенний период 2026 года.
Высадка крупномеров по улице Куйбышева в Кургане проводилась в ноябре 2021 года. Тогда горожане переживали, что деревья не приживутся. Однако, специалисты отметили, что посадка крупномеров допускается при температуре до -15 градусов. При этом соблюдаются условия: подсыпка плодородного грунта, использование стяжки. Гарантийные обязательства подрядчик несет два года.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!