В Кургане выкорчевывают старые деревья по улице Куйбышева

В Кургане по улице Куйбышева сносят деревья, оставляя голые газоны. Об этом URA.RU рассказали возмущенные горожане.

«На улице Куйбышева снесли все деревья, в том числе крупномеры, которые высадили ранее. Сравняли все тракторами, на участке от Томина до Комсомольской», — рассказал читатель URA.RU.

В пресс-службе администрации города Кургана на запрос URA.RU сообщили, что по информации «Административно-технической инспекции», по ул. Куйбышева в настоящее время проводятся плановые работы по оздоровлению зеленого фонда. «Сносу подлежат исключительно аварийные и сухостойные деревья, представляющие угрозу для жизни и здоровья граждан. Необходимость данных работ была подтверждена по результатам обследования, проведенного специалистами МКУ „Административно — техническая инспекция города Кургана“. Снос молодых здоровых деревьев не производится», — подчеркнули в мэрии.

В мэрии добавили, что в настоящее время на территории города проводится высадка новых деревьев. Также в рамках компенсационного озеленения работы по посадке новых деревьев запланированы на весенний период 2026 года.