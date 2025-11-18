Челябинский суд отправил под домашний арест лидера ОПГ «Махонинские». Видео
Александр Махонин отправлен под домашний арест
Фото: Павел Сидоров © URA.RU
Центральный райсуд Челябинска 18 ноября отправил под домашний врест сроком на один месяц и десять суток организатора ОПГ «Махонинские» — Александра Махонина. Заседание прошло в закрытом режиме, передает корреспондент URA.RU из зала суда.
«Избрать в отношении Махонина меру пресечения в виде нахождения под домашним арестом на срок один месяц и десять суток», — озвучила решение судья Полина Евсеева. Махонину запрещено покидать жилище (только для посещения врача), менять место жительства, отправлять посылки и бандероли, использовать средства связи и интернет.
Адвокат Махонина Михаил Кириенко попросил закрыть заседание из-за конфиденциальной информации. Следователь поддержал ходатайство, ссылаясь на медицинскую тайну.
Как сообщало URA.RU, лидера группировки Александра Махонина и других участников обвиняют в организации преступного сообщества, признанного экстремистским и запрещенным в России. По иску Генпрокуратуры в доход государства изъято имущество группировки на сумму около 2,5 млрд рублей, а их глава задержан УФСБ на крыльце здания суда.
Братья Андрей и Александр Махонины основали «Махонинских» в 1990-х годах. Согласно материалам Генпрокуратуры, группировка занималась вымогательствами, грабежами и силовым захватом бизнеса в регионе. Ведомство уточнило, что участники ОПГ придерживаются взглядов движения «Арестантское уголовное единство»* (АУЕ), признанного экстремистским и запрещенного на территории РФ. «Махонинские» были замечены также в связях с экс-губернатором Михаилом Юревичем и вице-спикером заксобрания области Константином Струковым. Принадлежавшие им активы «Макфа» и «Южуралзолото» уже перешли в государственную собственность.
В СИЗО до 29 декабря отправлена и замначальника следственного отдела ОП «Ленинский» Анна Горбунова, подозреваемая в соучастии в вымогательстве «Махонинскими» 8 млн рублей. ФСБ уже провела обыски в офисах и жилье членов ОПГ, которые, по данным Росфинмониторинга, выводили преступные доходы за рубеж и контролировали финансовые потоки из исправительных учреждений. Подробности — в сюжете URA.RU.
*»Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России.
Материал из сюжета:Генпрокуратура потребовала изъять имущество ОПГ «Махонинские»
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!