Александр Махонин отправлен под домашний арест Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Центральный райсуд Челябинска 18 ноября отправил под домашний врест сроком на один месяц и десять суток организатора ОПГ «Махонинские» — Александра Махонина. Заседание прошло в закрытом режиме, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Избрать в отношении Махонина меру пресечения в виде нахождения под домашним арестом на срок один месяц и десять суток», — озвучила решение судья Полина Евсеева. Махонину запрещено покидать жилище (только для посещения врача), менять место жительства, отправлять посылки и бандероли, использовать средства связи и интернет.

Адвокат Махонина Михаил Кириенко попросил закрыть заседание из-за конфиденциальной информации. Следователь поддержал ходатайство, ссылаясь на медицинскую тайну.

Как сообщало URA.RU, лидера группировки Александра Махонина и других участников обвиняют в организации преступного сообщества, признанного экстремистским и запрещенным в России. По иску Генпрокуратуры в доход государства изъято имущество группировки на сумму около 2,5 млрд рублей, а их глава задержан УФСБ на крыльце здания суда.

Братья Андрей и Александр Махонины основали «Махонинских» в 1990-х годах. Согласно материалам Генпрокуратуры, группировка занималась вымогательствами, грабежами и силовым захватом бизнеса в регионе. Ведомство уточнило, что участники ОПГ придерживаются взглядов движения «Арестантское уголовное единство»* (АУЕ), признанного экстремистским и запрещенного на территории РФ. «Махонинские» были замечены также в связях с экс-губернатором Михаилом Юревичем и вице-спикером заксобрания области Константином Струковым. Принадлежавшие им активы «Макфа» и «Южуралзолото» уже перешли в государственную собственность.

В СИЗО до 29 декабря отправлена и замначальника следственного отдела ОП «Ленинский» Анна Горбунова, подозреваемая в соучастии в вымогательстве «Махонинскими» 8 млн рублей. ФСБ уже провела обыски в офисах и жилье членов ОПГ, которые, по данным Росфинмониторинга, выводили преступные доходы за рубеж и контролировали финансовые потоки из исправительных учреждений. Подробности — в сюжете URA.RU.