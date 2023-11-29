29 ноября 2023

Жители ХМАО массово отказываются от покупки гаражей

В ХМАО спрос на покупку гаражей упал почти на 10%
© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство городского парка в снег. Курган , снег, зима, гаражи, гаражный комплекс
Интерес к покупке гаражей у югорчан снизился почти на 10% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе упал спрос на гаражи. По сравнению с прошлым годом, интерес к покупке подобной недвижимости у югорчан снизился почти на 10%. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито».

«В ноябре 2023 в ХМАО мы также наблюдаем снижение интереса как к покупке, так и к аренде гаражей — 9% и 13% соответственно. Покупка гаража в ХМАО обойдется в 520 тысяч рублей, а аренда — в 8,5 тысяч рублей», — сообщил журналисту агентства руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов.

Помимо этого, сами владельцы гаражей стали реже их продавать. Объем предложений на югорском рынке уменьшился на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. «Мы также можем отметить сокращение количества объявлений об аренде данного типа недвижимости. Объем предложения в регионе за год сократился на 13%», — добавил Изотов.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО начали избавляться от гаражей для автомобилей. Тогда югорчане распродавали их по низким ценам.

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В Ханты-Мансийском автономном округе упал спрос на гаражи. По сравнению с прошлым годом, интерес к покупке подобной недвижимости у югорчан снизился почти на 10%. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито». «В ноябре 2023 в ХМАО мы также наблюдаем снижение интереса как к покупке, так и к аренде гаражей — 9% и 13% соответственно. Покупка гаража в ХМАО обойдется в 520 тысяч рублей, а аренда — в 8,5 тысяч рублей», — сообщил журналисту агентства руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов. Помимо этого, сами владельцы гаражей стали реже их продавать. Объем предложений на югорском рынке уменьшился на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. «Мы также можем отметить сокращение количества объявлений об аренде данного типа недвижимости. Объем предложения в регионе за год сократился на 13%», — добавил Изотов. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО начали избавляться от гаражей для автомобилей. Тогда югорчане распродавали их по низким ценам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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