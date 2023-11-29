Жители ХМАО массово отказываются от покупки гаражей

В ХМАО спрос на покупку гаражей упал почти на 10%

30 ноября 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

Интерес к покупке гаражей у югорчан снизился почти на 10% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе упал спрос на гаражи. По сравнению с прошлым годом, интерес к покупке подобной недвижимости у югорчан снизился почти на 10%. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито». «В ноябре 2023 в ХМАО мы также наблюдаем снижение интереса как к покупке, так и к аренде гаражей — 9% и 13% соответственно. Покупка гаража в ХМАО обойдется в 520 тысяч рублей, а аренда — в 8,5 тысяч рублей», — сообщил журналисту агентства руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов. Помимо этого, сами владельцы гаражей стали реже их продавать. Объем предложений на югорском рынке уменьшился на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. «Мы также можем отметить сокращение количества объявлений об аренде данного типа недвижимости. Объем предложения в регионе за год сократился на 13%», — добавил Изотов. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО начали избавляться от гаражей для автомобилей. Тогда югорчане распродавали их по низким ценам.

В Ханты-Мансийском автономном округе упал спрос на гаражи. По сравнению с прошлым годом, интерес к покупке подобной недвижимости у югорчан снизился почти на 10%. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито». «В ноябре 2023 в ХМАО мы также наблюдаем снижение интереса как к покупке, так и к аренде гаражей — 9% и 13% соответственно. Покупка гаража в ХМАО обойдется в 520 тысяч рублей, а аренда — в 8,5 тысяч рублей», — сообщил журналисту агентства руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов. Помимо этого, сами владельцы гаражей стали реже их продавать. Объем предложений на югорском рынке уменьшился на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. «Мы также можем отметить сокращение количества объявлений об аренде данного типа недвижимости. Объем предложения в регионе за год сократился на 13%», — добавил Изотов. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО начали избавляться от гаражей для автомобилей. Тогда югорчане распродавали их по низким ценам.