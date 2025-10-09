Пользователи MAX смогут создать Цифровой ID через водительское удостоверение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Удостоверение, созданное этим способом позволит подтверждать возраст, указано в документе
Удостоверение, созданное этим способом позволит подтверждать возраст, указано в документе Фото:

Пользователи национального мессенджера MAX смогут создать Цифровой ID, имея при себе лишь водительское удостоверение. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.

«Для получения доступа к сервису достаточно иметь водительское удостоверение в приложении Госуслуг», — указано в документе, который имеется в распоряжении URA.RU. Отмечается, что функционал в таком случае будет ограничен — ID, выпущенный этим способом, можно будет использовать только для подтверждения возраста.

Всего есть три способа для создания Цифрового ID: через подтвержденную биометрию, загранпаспорт нового образца или с помощью водительских прав. Для получения его последним способом следует: выбрать в профиле MAX иконку «Цифровой ID» и нажать «Создать». Далее требуется дать согласие на «Вход по лицу или отпечатку пальца», нажать кнопку «Перейти в Госуслуги» и выбрать подтверждение личности по водительским правам.

Цифровой ID позволяет подтверждать возраст, а также социальный статус, например, статус студента или многодетного родителя. Для полного функционала требуется подтверждение личности через биометрию или загранпаспорт нового образца.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пользователи национального мессенджера MAX смогут создать Цифровой ID, имея при себе лишь водительское удостоверение. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера. «Для получения доступа к сервису достаточно иметь водительское удостоверение в приложении Госуслуг», — указано в документе, который имеется в распоряжении URA.RU. Отмечается, что функционал в таком случае будет ограничен — ID, выпущенный этим способом, можно будет использовать только для подтверждения возраста. Всего есть три способа для создания Цифрового ID: через подтвержденную биометрию, загранпаспорт нового образца или с помощью водительских прав. Для получения его последним способом следует: выбрать в профиле MAX иконку «Цифровой ID» и нажать «Создать». Далее требуется дать согласие на «Вход по лицу или отпечатку пальца», нажать кнопку «Перейти в Госуслуги» и выбрать подтверждение личности по водительским правам. Цифровой ID позволяет подтверждать возраст, а также социальный статус, например, статус студента или многодетного родителя. Для полного функционала требуется подтверждение личности через биометрию или загранпаспорт нового образца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...