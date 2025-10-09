Пользователи MAX смогут создать Цифровой ID через водительское удостоверение

Пользователи национального мессенджера MAX смогут создать Цифровой ID, имея при себе лишь водительское удостоверение. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.
«Для получения доступа к сервису достаточно иметь водительское удостоверение в приложении Госуслуг», — указано в документе, который имеется в распоряжении URA.RU. Отмечается, что функционал в таком случае будет ограничен — ID, выпущенный этим способом, можно будет использовать только для подтверждения возраста.
Всего есть три способа для создания Цифрового ID: через подтвержденную биометрию, загранпаспорт нового образца или с помощью водительских прав. Для получения его последним способом следует: выбрать в профиле MAX иконку «Цифровой ID» и нажать «Создать». Далее требуется дать согласие на «Вход по лицу или отпечатку пальца», нажать кнопку «Перейти в Госуслуги» и выбрать подтверждение личности по водительским правам.
Цифровой ID позволяет подтверждать возраст, а также социальный статус, например, статус студента или многодетного родителя. Для полного функционала требуется подтверждение личности через биометрию или загранпаспорт нового образца.
