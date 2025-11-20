Здание роддома на Химмаше в Екатеринбурге передадут онкодиспансеру

Татьяна Савинова определила судьбу здания роддома на Химмаше Фото: Размик Закарян © URA.RU

Здание роддома на Химмаше (на Дагестанской) в Екатеринбурге будет передано областному онкологическому диспансеру. Планируется, что передача корпуса состоится уже в конце декабря. Об этом глава свердловского минздрава Татьяна Савинова заявила в прямом эфире программы «Открытый диалог».

Необходимость расширения мощностей онкодиспансера обусловлена ростом заболеваемости онкологическими заболеваниями. «За 25 лет заболеваемость выросла в два раза, при этом выросла и выявляемость заболеваний на ранних стадиях — тоже в два раза. Когда мы выявляем пациента на ранней стадии, мы можем оперировать, и это радикально позволяет избавить пациента от злокачественной опухоли», — отметила Савинова. Она также привела статистику: если в начале работы центра на Соболева было 5 тысяч операций в год, то сейчас — 23 тысячи, а количество пациентов за 9 месяцев текущего года достигло 57 тысяч.

В здании на Дагестанской будут развернуты три хирургических отделения: гинекологическое, онкологическое (мамология — патология молочной железы) и отделение абдоминальной хирургии (опухоли брюшной полости). В каждом отделении будет по 45 коек.

