Здание роддома на Химмаше в Екатеринбурге передадут онкодиспансеру
Татьяна Савинова определила судьбу здания роддома на Химмаше
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Здание роддома на Химмаше (на Дагестанской) в Екатеринбурге будет передано областному онкологическому диспансеру. Планируется, что передача корпуса состоится уже в конце декабря. Об этом глава свердловского минздрава Татьяна Савинова заявила в прямом эфире программы «Открытый диалог».
Необходимость расширения мощностей онкодиспансера обусловлена ростом заболеваемости онкологическими заболеваниями. «За 25 лет заболеваемость выросла в два раза, при этом выросла и выявляемость заболеваний на ранних стадиях — тоже в два раза. Когда мы выявляем пациента на ранней стадии, мы можем оперировать, и это радикально позволяет избавить пациента от злокачественной опухоли», — отметила Савинова. Она также привела статистику: если в начале работы центра на Соболева было 5 тысяч операций в год, то сейчас — 23 тысячи, а количество пациентов за 9 месяцев текущего года достигло 57 тысяч.
В здании на Дагестанской будут развернуты три хирургических отделения: гинекологическое, онкологическое (мамология — патология молочной железы) и отделение абдоминальной хирургии (опухоли брюшной полости). В каждом отделении будет по 45 коек.
В корпус планируется установить высокотехнологичное оборудование, включая компьютерный томограф и маммограф, провести ремонт и решить вопросы с внутренней логистикой — в частности, поменять два лифта. Главный врач намерен завершить работы за два месяца, но, по словам Татьяны Савиновой, открытие планируется весной. Это позволит сократить очередь на оперативное вмешательство по трем направлениям до 7 дней.
