Что ждет врачей ликвидированного роддома на Химмаше — заявление министра Савиновой

Замгубернатора-глава свердловского минздрава Татьяна Савинова официально прокомментировала ситуацию с предстоящим закрытием одного из старейших родильных домов Екатеринбурга в прямом эфире программы «Открытый диалог». Решение вызвало беспокойство среди медиков, но министр заверила, что оно обусловлено исключительно вопросами безопасности. Подробнее — в материале агентства.

Причины закрытия роддома

Главной причиной закрытия родильного дома Савинова назвала физический и моральный износ здания, построенного в 1964 году. По ее словам, речь идет не о необходимости косметического ремонта, а о фундаментальном несоответствии планировки современным нормативам. Зданию уже 60 лет, и оно не отвечает требованиям безопасности.

Министр пояснила, что закрытие роддома проводится в интересах женщин. В частности, проблема заключается в том, что операционная, палаты и другие помещения находятся на разных этажах. Это препятствует оказанию качественной медицинской помощи. Рожениц приходится перемещать на лифте, что представляет собой опасность.

Требования к перинатальным центрам

По словам Савиновой, сегодня требования к роддомам, особенно к тем, которые называются перинатальными центрами, значительно ужесточились. Главным приоритетом является безопасность медицинской деятельности. Роддом на Дагестанской не соответствует этим требованиям.

Согласно современным нормам, все ключевые подразделения — родовые залы, операционные и реанимация — должны находиться на одном этаже. Это критически важно для быстрого оказания помощи в экстренных ситуациях. В роддоме на Дагестанской родовое отделение расположено на втором этаже, а операционные и послеродовые палаты — на третьем. Провести масштабную реконструкцию, чтобы исправить эту проблему, технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Ситуация с сотрудниками роддома

Всех рожениц, которые ранее обращались в роддом на Дагестанской, обещают распределить по другим роддомам Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Маршрутизация будет зависеть, в том числе, от наличия патологий у женщин.

Министр заверила, что медики не останутся без работы. Сотрудникам роддома предложены варианты трудоустройства: в другом корпусе городского перинатального центра на Комвузовской; в других родильных домах Екатеринбурга; в 20-й больнице, которая находится на той же территории; в новом учреждении, которое будет расположено в здании на Дагестанской (часть коллектива может остаться там, где расположится хирургическое отделение онкодиспансера).