Общество

Свердловские трассы покроются льдом

20 ноября 2025 в 17:44
Рабочие обрабатывают дороги для избежания гололеда

Рабочие обрабатывают дороги для избежания гололеда

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

На свердловских участках Тюменского, Челябинского и Пермского трактах 21 ноября ожидается гололедица. Об опасности на дорогах предупредили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! 21 ноября местами в Свердловской области ожидается гололедица на дорогах», — рассказали дорожники. Для обеспечения безопасности на трассах работает спецтехника.

Водителей призвали не мешать работе техники, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить информацию о состоянии участков можно по телефону: 8-800-200-63-06.

