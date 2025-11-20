Свердловские трассы покроются льдом

Рабочие обрабатывают дороги для избежания гололеда Фото: Никита Сабашников © URA.RU

На свердловских участках Тюменского, Челябинского и Пермского трактах 21 ноября ожидается гололедица. Об опасности на дорогах предупредили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! 21 ноября местами в Свердловской области ожидается гололедица на дорогах», — рассказали дорожники. Для обеспечения безопасности на трассах работает спецтехника.