«Это — позор»: глава минздрава тайно посетила новую поликлинику в Екатеринбурге
Татьяна Савинова осталась недовольна работой медучреждения
Фото: Илья Московец © URA.RU
Замгубернатора-глава свердловского минздрава Татьяна Савинова совершила незапланированный визит в новую поликлинику в Академическом районе Екатеринбурга, расположенную по адресу ул. Академика Парина, 35/3. Целью внезапной проверки стало выявление реальных проблем, с которыми сталкиваются пациенты при попытке получить медицинскую помощь. Итоги визита, продемонстрированные в прямом эфире программы «Открытый диалог», оказались неутешительными. Соответствующий сюжет был показан в прямом эфире программы «Открытый диалог».
Савинова отметила серьезные проблемы с организацией работы в поликлинике. «Я просто залезла в тапки пациента и вот что: я должна делать, если раньше чем на 2 декабря нет записи?» — удивилась чиновница. Заведующая объяснила ситуацию отсутствием кадров, однако Савинова, проверив информацию в компьютере, заявила: «У вас штат укомплектован, а вы говорите, что вам не к кому записаться. К узким специалистам месяцы ожидания. Новая поликлиника — это позор». Глава минздрава выразила убежденность в том, что проблема кроется в неэффективной организации работы руководства учреждения: «Если не выстроены процессы, то мы хоть золотом покроем стены, удовлетворенности не будет».
Для решения проблемы Савинова предложила несколько мер. В частности, она упомянула о создании чат-бота для оценки дозвона до регистратур больниц Свердловской области. Бот звонит в медучреждения утром (в 8, 9, 10 часов) и оценивает время ответа. Результаты передаются главным врачам в режиме реального времени.
По словам Савиновой, первый шаг к улучшению ситуации — обеспечить быстрый дозвон до регистратуры. Также чиновница отметила, что ситуацию может исправить введение дежурства участковых терапевтов.
