«Это — позор»: глава минздрава тайно посетила новую поликлинику в Екатеринбурге

Савинова отметила серьезные проблемы с организацией работы в поликлинике. «Я просто залезла в тапки пациента и вот что: я должна делать, если раньше чем на 2 декабря нет записи?» — удивилась чиновница. Заведующая объяснила ситуацию отсутствием кадров, однако Савинова, проверив информацию в компьютере, заявила: «У вас штат укомплектован, а вы говорите, что вам не к кому записаться. К узким специалистам месяцы ожидания. Новая поликлиника — это позор». Глава минздрава выразила убежденность в том, что проблема кроется в неэффективной организации работы руководства учреждения: «Если не выстроены процессы, то мы хоть золотом покроем стены, удовлетворенности не будет».