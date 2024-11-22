В Пермском крае выбрали три Центра культуры, которым дадут деньги

В Пермском крае определились победители конкурса на звание «Центр культуры 2025 года». Лучшими жюри признало проекты Кудымкара, Верещагино и поселка Юг. Об этом сообщила блогер Наталья Аксентьева, побывавшая на защите проектов.
«Победителями стали: Кудымкарский муниципальный округ с проектом „Точка на карте. Точка интереса“; Верещагинский городской округ с проектом „Нам по пути“; поселок Юг с проектом „Юг — всему медь!“. Поздравляю победителей. Желаю достойной реализации проектов», — сообщила Аксентьева в соцсети «ВКонтакте». О своих результатах сообщили и администрации территорий-победителей.
Муниципалитеты вместе со званием центра культуры Пермского края получат денежные гранты на реализацию своих проектов. В 2024 году победителями конкурса были Березники, Ильинский муниципальный округ и село Ашап.
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