В Пермском крае выбрали три Центра культуры, которым дадут деньги

Звание Центра культуры Пермского края получили Кудымкар, Верещагино и Юг
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Столица Коми-Пермяцкого округа стала одним из центров культуры Прикамья
Столица Коми-Пермяцкого округа стала одним из центров культуры Прикамья Фото:

В Пермском крае определились победители конкурса на звание «Центр культуры 2025 года». Лучшими жюри признало проекты Кудымкара, Верещагино и поселка Юг. Об этом сообщила блогер Наталья Аксентьева, побывавшая на защите проектов.

«Победителями стали: Кудымкарский муниципальный округ с проектом „Точка на карте. Точка интереса“; Верещагинский городской округ с проектом „Нам по пути“; поселок Юг с проектом „Юг — всему медь!“. Поздравляю победителей. Желаю достойной реализации проектов», — сообщила Аксентьева в соцсети «ВКонтакте». О своих результатах сообщили и администрации территорий-победителей.

Муниципалитеты вместе со званием центра культуры Пермского края получат денежные гранты на реализацию своих проектов. В 2024 году победителями конкурса были Березники, Ильинский муниципальный округ и село Ашап.

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В Пермском крае определились победители конкурса на звание «Центр культуры 2025 года». Лучшими жюри признало проекты Кудымкара, Верещагино и поселка Юг. Об этом сообщила блогер Наталья Аксентьева, побывавшая на защите проектов. «Победителями стали: Кудымкарский муниципальный округ с проектом „Точка на карте. Точка интереса“; Верещагинский городской округ с проектом „Нам по пути“; поселок Юг с проектом „Юг — всему медь!“. Поздравляю победителей. Желаю достойной реализации проектов», — сообщила Аксентьева в соцсети «ВКонтакте». О своих результатах сообщили и администрации территорий-победителей. Муниципалитеты вместе со званием центра культуры Пермского края получат денежные гранты на реализацию своих проектов. В 2024 году победителями конкурса были Березники, Ильинский муниципальный округ и село Ашап.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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