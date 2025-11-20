Губернатор Кухарук определился со своими представителями в общественной палате ХМАО
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук утвердил 15 своих представителей в состав общественной палаты региона, которая будет работать в течение следующих трех лет. Среди них как продолжающие деятельность члены палаты, так и новые лица, представляющие различные общественные организации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения ОП.
Из 15 кандидатов шесть человек сохранили свои позиции в палате.
Среди новых членов:
- Александр Григоренко — председатель Союза журналистов Югры;
- Станислав Кононенко — руководитель движения инвалидов-колясочников
- Юлия Даянова — «Деловая Россия»
- Елена Исламуратова — «Ассамблея народов России»
- Светлана Омельченко — «Союз художников России»
- Иван Плотников — «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций»
- Сергей Салахов — «Российский Союз Молодежи»
- Татьяна Тихон — организация семей погибших защитников Отечества
- Андрей Сенин — руководитель окружного отделения общества ветеранов «Боевое братство»
