Губернатор Кухарук определился со своими представителями в общественной палате ХМАО

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук утвердил 15 своих представителей в состав общественной палаты региона, которая будет работать в течение следующих трех лет. Среди них как продолжающие деятельность члены палаты, так и новые лица, представляющие различные общественные организации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения ОП.