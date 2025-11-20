Логотип РИА URA.RU
Губернатор Кухарук определился со своими представителями в общественной палате ХМАО

Губернатор ХМАО Кухарук обновил состав общественной палаты
20 ноября 2025 в 17:52
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук утвердил 15 своих представителей в состав общественной палаты региона, которая будет работать в течение следующих трех лет. Среди них как продолжающие деятельность члены палаты, так и новые лица, представляющие различные общественные организации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения ОП.

«Губернатор Югры Руслан Кухарук утвердил 15 членов нового состава Общественной палаты Югры», — сообщили в пресс-службе. Из 15 кандидатов шесть человек сохранили свои позиции в палате.

Среди новых членов:

  • Александр Григоренко — председатель Союза журналистов Югры;
  • Станислав Кононенко — руководитель движения инвалидов-колясочников 
  • Юлия Даянова — «Деловая Россия» 
  • Елена Исламуратова — «Ассамблея народов России» 
  • Светлана Омельченко — «Союз художников России»
  • Иван Плотников — «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций»
  • Сергей Салахов — «Российский Союз Молодежи»
  • Татьяна Тихон — организация семей погибших защитников Отечества 
  • Андрей Сенин — руководитель окружного отделения общества ветеранов «Боевое братство» 

