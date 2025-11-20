В ХМАО родители жалуются на затянувшийся ремонт детского сада

Родители недовольные, что дети вынуждены ходить в переполненные группы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Мегионе (ХМАО) родители малышей жалуются на затянувшийся ремонт второго корпуса детсада «Морозко». Работы должны были завершиться 17 ноября, но срок сместился до 30 числа.

«Всех детей нашего корпуса перевели в другой корпус, соединив по две группы в одном помещении со всеми вытекающими последствиями. Изначально родителей оповестили о сроках до 17 ноября, то есть две недели.Теперь от ТВК поступила информация о том, что сроки смещены на 30 ноября», — написала мама в группе «Типичный Мегион» в ВК.

Родители возмущаются, что ремонт не был проведен в летнее время года, когда многие дети находились в отпусках и не посещали сад. Также по словам югорчан, работы остановились на раскопках вокруг здания.

