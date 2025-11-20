Суд ХМАО отменил обвинительный приговор невестке самого богатого депутата Сургута
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Участницы пилотажной группы «Барсы» Анастасия Барсова (невестка богатейшего депутата думы Сургута Евгения Барсова) и Снежана Игнатенко добились отмены приговора городского суда в апелляции. Об этом URA.RU рассказал командир пилотажной группы и супруг Анастасии Иван Барсов.
«Мы выиграли апелляцию. Дело возвращается обратно в Сургут. Решение Сургутского суда отменено и возвращено на дорасследование. Я говорил, что мы победим», — рассказал журналисту URA.RU Иван Барсов. Информацию об этом подтверждает объединенная пресс-служба судов региона
В июле Сургутский городской суд осудил Барсову и Игнатенко по части 2 статьи 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Потерпевшей по делу проходила стажерка транспортной прокуратуры Ольга Шипицина. Она обвинила участниц пилотажной группы в том, что была смертельно напугана во время прогулочного полета. Сама же потерпевшая скончалась до приговора. Женщины не признали вину и просили суд оправдать их, а после приговора подали апелляцию.
