Губернатор рассказал, сколько денег вложено в пермскую медицину за два года

На заседании правительства 20 ноября, под руководством губернатора Дмитрия Махонина, был рассмотрен вопрос о развитии инфраструктуры медицинских учреждений в период с 2023 по 2025 год. За указанный период построены новые медицинские объекты, проведены ремонтные работы в действующих учреждениях, продолжается строительство ФАПов и врачебных амбулаторий, ведется благоустройство территорий и оснащение медорганизаций оборудованием. Всего на эти цели потрачено 30 млрд рублей.

«Основная цель — обеспечить жителей всех муниципалитетов Прикамья качественной и доступной медицинской помощью. Для достижения этой цели продолжается активное строительство новых корпусов медицинских учреждений. В 2025 году и начале 2026 года ожидается ввод в эксплуатацию значительного числа объектов. Кроме того, проводится комплексный ремонт существующих медицинских организаций, что позволяет создать комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала», — цитирует сайт правительства главу региона.

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень добавила, что с 2023 года по конец 2025 года в крае введены в эксплуатацию 22 новых объекта, среди которых 13 поликлиник (в том числе четыре детские), две сельские врачебные амбулатории, пять лечебных корпусов, один диспансер и один стационар. На реализацию этих проектов было выделено свыше 19,7 млрд рублей.

Она также сообщила, что в 2024 году были открыты два крупных объекта. Это стационар психиатрической больницы на 260 коек и поликлиника в Чусовом, рассчитанная на 400 посещений в смену. В планах на 2025 год — ввод в эксплуатацию еще восьми объектов, включая лечебный корпус с поликлиникой в селе Юрла, пять взрослых поликлиник (в селе Фролы, деревне Кондратово, городе Оса, микрорайонах Молодежный и Гайва) и две детские поликлиники — в Мотовилихинском районе Перми и в северной части Соликамска.

Особое внимание уделяется благоустройству территорий медицинских учреждений. С 2022 года проводятся активные работы в этом направлении. За период с 2023 по 2025 год благоустроено 42 объекта в различных муниципальных округах Пермского края. Общая сумма затрат составила более 1 млрд рублей. В рамках благоустройства обновляется асфальтовое покрытие, обустраиваются пешеходные дорожки, газоны, проезды и парковки, высаживаются зеленые насаждения, устанавливаются шлагбаумы, создаются зоны для отдыха. На территориях детских учреждений возводятся современные спортивные и игровые площадки.

Благодаря использованию модульных конструкций в период с 2023 по 2025 год в Пермском крае установлено 87 объектов. Из них 68 фельдшерско-акушерских пунктов, шесть врачебных амбулаторий и 13 подразделений различного назначения (включая морг, подстанции скорой медицинской помощи, поликлинику, отделение переливания крови и женские консультации). Фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории позволяют обеспечить первичную помощь в районах, где отсутствуют крупные медицинские учреждения, и снизить нагрузку на них.