На Тюменскую область надвигаются дожди со снегом и сильным ветром

Погода резко испортится 23 ноября

На Тюменскую область надвигаются дожди с мокрым снегом и сильным ветром. Об этом сообщает telegram-канал Р-402 «Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск». Там уточнили, что погода резко испортится 23 ноября.

«На участке автодороги Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Абатское ночью и днем ожидаются осадки (снег, мокрый снег). В отдельных районах гололедные явления, на дорогах гололедица», — указано в публикации telegram-канала.

Там добавили, что порывы ветра местами усилятся до 15–17 м/с. Температура воздуха ночью составит от −5 до 0 градусов, днем — от 1 до 6 градусов. Водителей предупредили о возможных сложностях на загородных трассах региона, поэтому дороги начали заранее обрабатывать реагентами от гололеда. Техника на переведена на круглосуточный режим работы.

