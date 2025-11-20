Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

На Тюменскую область надвигаются дожди со снегом и сильным ветром

20 ноября 2025 в 16:31
Фото: Илья Московец © URA.RU

На Тюменскую область надвигаются дожди с мокрым снегом и сильным ветром. Об этом сообщает telegram-канал Р-402 «Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск». Там уточнили, что погода резко испортится 23 ноября. 

«На участке автодороги Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Абатское ночью и днем ожидаются осадки (снег, мокрый снег). В отдельных районах гололедные явления, на дорогах гололедица», — указано в публикации telegram-канала.

Там добавили, что порывы ветра местами усилятся до 15–17 м/с. Температура воздуха ночью составит от −5 до 0 градусов, днем — от 1 до 6 градусов. Водителей предупредили о возможных сложностях на загородных трассах региона, поэтому дороги начали заранее обрабатывать реагентами от гололеда. Техника на переведена на круглосуточный режим работы.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени 20 ноября температура воздуха составит -1 градус. Погода будет малооблачной и без дождей.

Следующий материал