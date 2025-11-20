В Тюменской области раскрыли ОПГ инспекторов автодорнадзора
Обвиняемых проверяют на причастность к совершению других преступлений
В Тюмени группу инспекторов автодорнадзора арестовали по обвинению в получении взяток. Об этом сообщает telegram-канале регионального управления СУ СКР.
«По ходатайству следствия арестованы члены организованной группы. Обвиняемые в получении взяток в сфере грузовых перевозок», — указано в публикации СКР.
По версии следствия, сотрудники территориального отдела государственного учреждения автодорожного надзора в период с 2023 по 2025 года на посту весогабаритного контроля за взятки пропускали грузовики с превышением допустимой массы и габаритов. Водители большегрузов фактически не останавливались для прохождения процедуры взвешивания.
Инспекторы были задержаны силовиками. Их проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.
