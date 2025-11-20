Логотип РИА URA.RU
В Тюменской области раскрыли ОПГ инспекторов автодорнадзора

Группу тюменских инспекторов автодорнадзора обвинили в коррупции
20 ноября 2025 в 16:55
Обвиняемых проверяют на причастность к совершению других преступлений

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени группу инспекторов автодорнадзора арестовали по обвинению в получении взяток. Об этом сообщает telegram-канале регионального управления СУ СКР.

«По ходатайству следствия арестованы члены организованной группы. Обвиняемые в получении взяток в сфере грузовых перевозок», — указано в публикации СКР.

По версии следствия, сотрудники территориального отдела государственного учреждения автодорожного надзора в период с 2023 по 2025 года на посту весогабаритного контроля за взятки пропускали грузовики с превышением допустимой массы и габаритов. Водители большегрузов фактически не останавливались для прохождения процедуры взвешивания.

Инспекторы были задержаны силовиками. Их проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.  

Ранее URA.RU писало о том, что группу жителей Тюменской области обвинили в мошенничестве на маркетплейсах. По версии следствия, они заказывали технику, вносили первоначальный взнос, а затем перепродавали полученный товар. Сумма ущерба составила более 12 миллионов рублей.

