В Тюменской области появился новый очаг смертельного вируса

Карантин по бешенству животных частично введен в Упоровском районе Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В селе Одино Упоровского района Тюменской области с 20 ноября введен карантин по бешенству животных. Постановление об этом подписано в региональном правительстве.

«На части территории села Одино Упоровского муниципального округа Тюменской области введен карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве», — отметили в инфоцентре.

В неблагополучной зоне приняты меры для предотвращения распространения болезни. Там временно запретили проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Также нельзя отлавливать диких восприимчивых зверей для вывоза в зоопарки.

