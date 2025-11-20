В Тюменской области появился новый очаг смертельного вируса
Карантин по бешенству животных частично введен в Упоровском районе
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В селе Одино Упоровского района Тюменской области с 20 ноября введен карантин по бешенству животных. Постановление об этом подписано в региональном правительстве.
«На части территории села Одино Упоровского муниципального округа Тюменской области введен карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве», — отметили в инфоцентре.
В неблагополучной зоне приняты меры для предотвращения распространения болезни. Там временно запретили проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Также нельзя отлавливать диких восприимчивых зверей для вывоза в зоопарки.
Ранее URA.RU писало о том, что в ста километрах от Тюмени обнаружен очаг бешенства животных. Карантин по заболеванию ввели в деревне Дронова Заводоуковского района.
