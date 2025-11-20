Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

В Тюменской области появился новый очаг смертельного вируса

В селе Одино Упоровского района введен карантин по бешенству животных
20 ноября 2025 в 18:34
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Карантин по бешенству животных частично введен в Упоровском районе

Карантин по бешенству животных частично введен в Упоровском районе

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В селе Одино Упоровского района Тюменской области с 20 ноября введен карантин по бешенству животных. Постановление об этом подписано в региональном правительстве.

«На части территории села Одино Упоровского муниципального округа Тюменской области введен карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве», — отметили в инфоцентре.

В неблагополучной зоне приняты меры для предотвращения распространения болезни. Там временно запретили проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Также нельзя отлавливать диких восприимчивых зверей для вывоза в зоопарки.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало о том, что в ста километрах от Тюмени обнаружен очаг бешенства животных. Карантин по заболеванию ввели в деревне Дронова Заводоуковского района.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал