Жители Тюмени лишились мобильного интернета

Тюменцы не могут воспользоваться мобильным интернетом Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В центральных микрорайонах Тюмени не работает мобильный интернет. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, проблемы с доступом к Сети многие испытывают с начала недели.

«В центре Тюмени мобильный интернет, можно сказать, пропал полностью, он не работает совсем. В микрорайонах ситуация та же», — рассказала агентству одна из жительниц города.

На проблемы со связью жалуются и другие жители города. «Я живу на Доме обороны, и проблемы с интернетом у нас наблюдаются уже несколько дней подряд. Говорят, что более или менее стабильный доступ к Сети есть у жителей заречных микрорайонов», — пояснил собеседник агентства.

Продолжение после рекламы

При отсутствии мобильного интернета тюменцам рекомендуют подключаться к доступным сетям Wi-Fi. Точки с бесплатным интернетом расположены по всей территории города. Название сети — «TyumenFree».