Тюмень принимает форум коренных малочисленных народов России
Форум КМНС продлится до 21 ноября
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
На форум коренных малочисленных народов России в Тюмени съехались 100 специалистов в области культуры и искусства, представителей общественных организаций и органов власти из регионов Уральского федерального округа, а также Удмуртии и республики Саха. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства Тюменского области.
«В Тюмени стартовал Всероссийский культурный форум коренных малочисленных народов России. Участие в событии принимают более 100 специалистов в области культуры и искусства, представителей общественных организаций и органов власти из регионов Уральского федерального округа, Удмуртской республики и республики Саха», — указано в публикации инфоцентра.
Форум нацелен на усиление межкультурного диалога и сотрудничества между регионами. По замыслу организаторов, он также должен привлечь внимание местных жителей к искусству коренных народов Севера.
«Убежден, культурный форум коренных народов России получит дальнейшее развитие как одна из эффективных площадок по сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей, воспитанию патриотов нашей многонациональной державы. Развитию и реализации потенциала каждого человека», — сообщает инфоцентр со ссылкой на слова генерального директора Ассамблеи народов России Александра Дарковича.
Форум начался с церемонии открытия выставки «Культурное наследие коренных народов Урала» в музейно-ремесленном «ЦЕХе». Тюменцы могут посетить ее 20 ноября с 16:00 до 20:00 и 21 ноября с 11:00 до 20:00 и 22 ноября с 11:00 до 19:00. В ближайшие дни участников съезда также ждут мастер-классы и практическая конференция по вопросам сохранения и развития культурных традиций коренных малочисленных народов.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени с 20 по 22 ноября пройдет Всероссийский культурный форум коренных малочисленных народов России. Ранее такие же съезды прошли в Анадыре, Красноярске и Петрозаводске.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!