Тюмень принимает форум коренных малочисленных народов России

На форум коренных малочисленных народов России в Тюмени съехались 100 специалистов в области культуры и искусства, представителей общественных организаций и органов власти из регионов Уральского федерального округа, а также Удмуртии и республики Саха. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства Тюменского области.

Форум нацелен на усиление межкультурного диалога и сотрудничества между регионами. По замыслу организаторов, он также должен привлечь внимание местных жителей к искусству коренных народов Севера.

«Убежден, культурный форум коренных народов России получит дальнейшее развитие как одна из эффективных площадок по сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей, воспитанию патриотов нашей многонациональной державы. Развитию и реализации потенциала каждого человека», — сообщает инфоцентр со ссылкой на слова генерального директора Ассамблеи народов России Александра Дарковича.

Форум начался с церемонии открытия выставки «Культурное наследие коренных народов Урала» в музейно-ремесленном «ЦЕХе». Тюменцы могут посетить ее 20 ноября с 16:00 до 20:00 и 21 ноября с 11:00 до 20:00 и 22 ноября с 11:00 до 19:00. В ближайшие дни участников съезда также ждут мастер-классы и практическая конференция по вопросам сохранения и развития культурных традиций коренных малочисленных народов.