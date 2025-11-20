Оскароносный Кевин Спейси объявил себя бомжом после скандала с домогательствами

Кевин Спейси, двукратный обладатель «Оскара», работает ведущим в клубе на Кипре после обвинений в домогательствах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Американский актер Кевин Спейси, двукратный обладатель премии «Оскар», оказался без постоянного места жительства после обвинений в сексуальных домогательствах. В интервью он признался, что живет в отелях и съемных домах, а сейчас работает ведущим в ночном клубе на Кипре.

«Я живу в отелях, в съемных домах, езжу туда, где есть работа. У меня буквально нет дома», — сказал Спейси для The Telegraph. Он также уточнил, что был близок к банкротству из-за долгов. По данным издания, Спейси работает в клубе «Monte Caputo», где большая часть зрителей — русскоговорящие. Для них предусмотрены специальные субтитры.

Кевин Спейси известен по роли в сериале «Карточный домик», а также имеет оскары за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Подозрительные лица» (1996) и лучшую мужскую роль в фильме «Красота по-американски» (2000). После обвинений он был отстранен от всех проектов, а его гонорары сократились до нуля. В 2022 году суд частично оправдал актера по нескольким эпизодам.

