Банки России требуют запретить карты лояльности на маркетплейсах
Главы пяти крупнейших банков предложили запретить маркетплейсам финансировать скидки и бонусные программы
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Пять крупнейших российских банков направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки для покупателей и бонусные программы. Документ за подписью глав Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка имеется в распоряжении одного из изданий.
«Полагаем целесообразным запретить операторам посреднических платформ вкладывать средства в снижение цен товаров, распространив запрет как на прямые скидки и акции, так и косвенные формы финансирования», — говорится в обращении, передает ТАСС. Исключение предлагается сохранить для собственных товаров маркетплейсов и социально значимых категорий. Авторы инициативы ссылаются на мировой опыт, в частности — регламенты ЕС, ограничивающие «антиконкурентные субсидии».
Инициатива банков вызвала критику со стороны маркетплейсов. В Wildberries считают, что запрет скидок приведет к росту цен и негативно скажется на потребителях, а также утверждают, что цель банков — нерыночным путем ограничить развитие банков маркетплейсов. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина высказывала мнение о том, что система скидок на маркетплейсах может быть признана несправедливой формой конкурентной борьбы.
- Татьяна20 ноября 2025 21:14Банкам сверхприбылей недостаточно. Срочно нужно всем сброситься в пользу банкиров.
- 5520 ноября 2025 21:02Нифига себе запросы. В конкуренцию не умеют потому как)))) Зажалобились, бедолаги. Купер в пролёте, яндекс маркет в пролёте. Решили админ.ресурс подключить))