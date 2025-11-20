Банки России требуют запретить карты лояльности на маркетплейсах

Главы пяти крупнейших банков предложили запретить маркетплейсам финансировать скидки и бонусные программы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пять крупнейших российских банков направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки для покупателей и бонусные программы. Документ за подписью глав Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка имеется в распоряжении одного из изданий.

«Полагаем целесообразным запретить операторам посреднических платформ вкладывать средства в снижение цен товаров, распространив запрет как на прямые скидки и акции, так и косвенные формы финансирования», — говорится в обращении, передает ТАСС. Исключение предлагается сохранить для собственных товаров маркетплейсов и социально значимых категорий. Авторы инициативы ссылаются на мировой опыт, в частности — регламенты ЕС, ограничивающие «антиконкурентные субсидии».