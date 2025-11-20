В Госдуму внесли проект о запрете депортации иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ

Иностранцам, которые проходят военную службу в радах ВС РФ, не грозит депортация Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который запретит выдавать другим странам иностранцев, проходящих военную службу в Вооруженных силах РФ, для уголовного преследования. Соответствующий документ размещен на сайте ознакомления законодательной деятельности.

«В отношении иностранца не принимаются решения о депортации <...> неразрешении на въезд в РФ <...> если лицо проходило или проходит военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ», — следует из документа. Согласно документу, в отношении таких граждан не будут приниматься решения о депортации, реадмиссии, сокращении срока временного пребывания в РФ, а также об отказе в выдаче или аннулировании разрешения на временное проживание, разрешения на временное проживание в целях получения образования и вида на жительство.