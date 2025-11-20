В ЕС дистанцировались от плана Трампа по Украине
Кая Каллас заявила об отсутствии участия Евросоюза в подготовке плана Трампа по Украине
Фото: Официальный сайт президента Украины
Европейский союз не участвовал в подготовке плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран сообщества заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.
«Нет, никто из стран ЕС не подтвердил, что принимал в этом участие», — подчеркнула Каллас, во время трансляции конференции на YouTube. Ранее глава дипслужбы ЕС заявила, что Европейский союз видит только один план действий — «ослаблять Россию и поддерживать Украину». Заявление прозвучало на фоне активизации дискуссий о возможных путях урегулирования украинского кризиса.
Дональд Трамп, занимающий пост президента США, ранее неоднократно заявлял о возможности быстрого урегулирования конфликта на Украине. Детали его плана официально не публиковались, однако тема продолжает вызывать активные обсуждения в международных политических кругах.
Некоторые европейские государства выразили несогласие с американским планом мирного урегулирования конфликта на Украине, который требует от Киева определенных уступок. Как сообщает Reuters, европейские партнеры считают, что подобные условия могут быть приравнены к капитуляции. А президент Украины Владимир Зеленский испытывает давление в связи с возможным заключением мирного соглашения, инициатива которого исходит от США. По данным источника, обладающего информацией о ситуации, предполагаемая сделка предусматривает определенные территориальные уступки и отмену антироссийских санкций. Об этом информирует агентство Bloomberg.
