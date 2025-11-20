В Госдуме оценили вероятность полного запрета иностранных игрушек в детсадах и школах России

Виталий Милонов выступил против полного запрета иностранных игрушек в образовательных учреждениях России Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против идеи полного запрета иностранных игрушек в российских школах и детских садах. В интервью зампред комитета по защите семьи заявил, что важнее оценивать психологическую безопасность игрушек, а не их страну происхождения.

«Я прежде всего хотел бы отталкиваться от качества игрушек, а не от страны производства. К тому же многие так называемые отечественные игрушки произведены не на территории Российской Федерации», — пояснил Милонов «Ридусу».

Ранее президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина потребовала запретить распространение зарубежных игрушек в образовательных учреждениях. Она предложила ввести ограничения на 65-100% по отдельным категориям с 2026 года.

Милонов согласился с необходимостью экспертизы, чтобы «куклы-трупы и монстры» не попадали к детям, но подчеркнул, что мировая культура содержит много положительных образов. Депутат призвал не лишать детей доступа к традиционным культурным ценностям.