Зеленский получил «тайный план» США по Украине и обсудит его с Трампом
Владимир Зеленский готов обсудить мирный план с Дональдом Трампом
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке США, может активизировать дипломатию. Об этом сообщают украинские каналы, ссылаясь на Офис Зеленского. Обсуждение основных пунктов, необходимых для мира, Зеленский планирует провести с Трампом в ближайшие дни.
«Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию», — сообщает Офис президента Украины. В документе содержатся предложения, которые, как считают в США, способны продвинуть переговорный процесс и приблизить стороны к мирному урегулированию конфликта. Пока неизвестно, какие именно пункты включены в проект плана.
На этой неделе президент США Дональд Трамп утвердил план из 28 пунктов, направленный на установление мира на Украине. В разработке документа участвовали высшие должностные лица американской администрации, а также представители Украины и РФ. Теперь президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить основные пункты плана с Трампом в ближайшие дни. До этого он встретился с американскими генералами, которые специально прибыли в Киев для обсуждения мирных инициатив.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.