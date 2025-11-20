Зеленский получил «тайный план» США по Украине и обсудит его с Трампом

Владимир Зеленский готов обсудить мирный план с Дональдом Трампом Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке США, может активизировать дипломатию. Об этом сообщают украинские каналы, ссылаясь на Офис Зеленского. Обсуждение основных пунктов, необходимых для мира, Зеленский планирует провести с Трампом в ближайшие дни.

