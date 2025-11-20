Депутат Красноярского края предложил отправлять собак в зону СВО для разминирования мин Фото: Илья Московец © URA.RU

В Красноярском крае депутат от КПРФ Борис Мельниченко предложил радикальный способ использования бездомных собак — отправлять их на СВО для прочесывания минных полей. Заявление прозвучало 20 ноября на заседании заксобрания.

«Не посчитайте абсурдным мое предложение. Я считаю в нашей реальности существующей его взвешенным. <...> Может нам подумать хорошо и перевести всех этих животных в разряд военнообязанных, военнослужащих, и отправить их туда прочесывать минные поля», — предложил депутат.

Мельниченко обосновал свое предложение тем, что военнослужащие рискуют жизнью, выполняя опасные задачи, и выдвинул идею приравнять бездомных собак к военнообязанным. По его словам, это решение сэкономило бы 70 млн рублей бюджета. И эти средства, уточнил он, можно было бы направить на укрепление границы. Во время заседание, где прозвучало неоднозначное предложение инициатора, во втором чтении депутаты приняли закон об эвтаназии бездомных животных.

