Вместо iPhone россиянка получила на WB мыло, тысячу рублей и «искренние извинения»

Покупательница Wildberries получила мыло и 1000 рублей вместо iPhone 15
20 ноября 2025 в 21:36
Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Покупательница маркетплейса Wildberries получила кусок мыла, тысячу рублей и письмо с извинениями вместо заказанного iPhone. Пострадавшая рассказала журналистам URA.RU, что выбрала продавца с хорошей репутацией — сотнями заказов и положительными отзывами.

«В записке было пояснение: остатки товара в каталоге оказались автоматически, в наличии его не было, поэтому заказ был оформлен. Продавец предложил сделать возврат без самого устройства, а деньги оставить себе», — сообщила покупательница.

Деньги за смартфон удалось вернуть только после многочисленных обращений. В пресс-службе Wildberries & Russ заявили URA.RU о проведении внутренней проверки и работе с продавцом для выяснения обстоятельств.

Маркетплейс рекомендует клиентам проверять товары непосредственно в пунктах выдачи. Это помогает установить, на каком этапе произошла подмена. Подобные инциденты периодически фиксируются на крупных торговых площадках, несмотря на системы модерации.

Инциденты с некачественными или неверными товарами на Wildberries происходят не впервые. Ранее жительница Надымского района ЯНАО приобрела в интернет-магазине фотоаппарат с дефектами, и после многочисленных обращений и отсутствия реакции магазина Роспотребнадзор обратился в суд. Суд расторг договор купли-продажи и взыскал с магазина более 21 тысячи рублей в пользу покупательницы.

