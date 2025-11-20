Вместо iPhone россиянка получила на WB мыло, тысячу рублей и «искренние извинения»
Покупательница получила мыло и 1000 рублей вместо заказанного на Wildberries iPhone
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Покупательница маркетплейса Wildberries получила кусок мыла, тысячу рублей и письмо с извинениями вместо заказанного iPhone. Пострадавшая рассказала журналистам URA.RU, что выбрала продавца с хорошей репутацией — сотнями заказов и положительными отзывами.
«В записке было пояснение: остатки товара в каталоге оказались автоматически, в наличии его не было, поэтому заказ был оформлен. Продавец предложил сделать возврат без самого устройства, а деньги оставить себе», — сообщила покупательница.
Деньги за смартфон удалось вернуть только после многочисленных обращений. В пресс-службе Wildberries & Russ заявили URA.RU о проведении внутренней проверки и работе с продавцом для выяснения обстоятельств.
Маркетплейс рекомендует клиентам проверять товары непосредственно в пунктах выдачи. Это помогает установить, на каком этапе произошла подмена. Подобные инциденты периодически фиксируются на крупных торговых площадках, несмотря на системы модерации.
Инциденты с некачественными или неверными товарами на Wildberries происходят не впервые. Ранее жительница Надымского района ЯНАО приобрела в интернет-магазине фотоаппарат с дефектами, и после многочисленных обращений и отсутствия реакции магазина Роспотребнадзор обратился в суд. Суд расторг договор купли-продажи и взыскал с магазина более 21 тысячи рублей в пользу покупательницы.
