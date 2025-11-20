Россиянку наказали за экстремизм из-за карты таро с Дьяволом*

Жительницу Краснодара задержали и оштрафовали за пост в соцсети Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительницу Краснодара наказали за демонстрацию экстремистской символики после публикации в соцсети карты таро «Дьявол». Суд посчитал изображение с дьяволом и пентаграммой пропагандой запрещенного движения и назначил женщине штраф. Об этом сообщается в решении Ленинского городского суда.

«Жительницу Краснодара наказали за публикацию карты таро с изображением дьявола и пентаграммой. Ленинский городской суд посчитал это демонстрацией экстремистской символики», — сообщает telegram-канал «База» со ссылкой на решение суда.

Как рассказала изданию «База» сама женщина по имени Елена, она стала первым в России тарологом, осужденным за подобное правонарушение. Она рекламировала свои расклады и в 2023 году опубликовала изображение карты. Спустя время ей позвонили из полиции, где следователь счел оккультные символы «Бафомета» и пентаграммы пропагандой сатанизма, ссылаясь на символику «Международного движения сатанистов», признанного в РФ экстремистским. Женщину на полдня помещали в изолятор, но затем отпустили, так как она была с маленьким ребенком. В итоге суд признал ее виновной, назначив административный штраф в 1 000 рублей.

Продолжение после рекламы

Случай с жительницей Краснодара, осужденной за публикацию карты таро с изображением дьявола и пентаграммой, не первый в России — ранее мужчина был оштрафован за картинки с сатанинской символикой, размещенные в соцсетях. Запрет на пропаганду и публичное демонстрирование символики сатанизма вступил в силу после того, как Верховный суд по инициативе Генеральной прокуратуры признал Международное движение сатанистов экстремистской организацией.