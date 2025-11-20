У семьи бывших полицейских Краснодара хотят отобрать незаконное имущество

У семьи бывших экс-полицейских Краснодара нашли незаконное имущество в виде гостиниц и ТЦ Фото: Илья Московец © URA.RU

Генпрокуратура подала в суд Краснодара иск об аресте активов семьи бывших полицейских — Александра и Ольги Семеновых. По данным «Коммерсанта», сумма активов, которые надзорное ведомство требует обратить в доход государства, превышает три миллиарда рублей. Среди имущества — гостиничный комплекс, крупный торговый центр и другие объекты недвижимости. Экс-полицейские незаконно владели имуществом через подсадных лиц — родственников.

По версии Генпрокуратуры, Александр и Ольга Семеновы незаконно обогатились, используя свое служебное положение в МВД. Известно, что первый с 2003 по 2011 год руководил УМВД России по городу Краснодару, а его супруга работала в органах внутренних дел с 1987 по 2005 год. Они оба скрывали свои доходы через номинальных владельцев — родственников и доверенных лиц.

В иске также указано, что Александр Семенов заключил более 450 муниципальных контрактов по содержанию общественных территорий на общую сумму 2,4 миллиарда рублей благодаря своему влиянию на органы местного самоуправления. Среди активов, которые Генпрокуратура требует обратить в доход государства, — шестиэтажная гостиница «Екатеринодар» площадью 2,7 тысячи квадратных метров, торговые площади, автозаправка и один из крупнейших торговых центров Краснодарского края — «Медиа Плаза».