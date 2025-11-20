С 1 января у миллионов россиян вырастет зарплата: что известно о повышении МРОТ

Повышение МРОТ поспособствовует повышению зарплаты приблизительно у 4,6 млн работников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты Госдумы (ГД), 20 ноября, на пленарном заседании приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 27 093 рублей в месяц. Новая ставка вступит в силу с 1 января 2026 года. Сейчас МРОТ составляет 22 440 рублей.

Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Его реализация позволит повысить заработную плату примерно 4,6 миллиона работников. Подробнее о решении депутатов ГД, о том, как это отразится на зарплатах и как изменится прожиточный минимум — в материале URA.RU.

Каким будет МРОТ с 1 января 2026 года

В России с 1 января 2026 года ожидается существенное увеличение минимального размера оплаты труда. Законопроект, который ГД рассмотрела и приняла в третьем чтении, предусматривает установление федерального МРОТ в размере 27 093 рублей в месяц. Таким образом, показатель вырастет на 20,7% по сравнению с текущим годом.

«Устанавливается минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 рубля в месяц. Таким образом, МРОТ в следующем году вырастет более чем на 20%», — сказано в сообщении на официальном сайте Думы.

Темпы роста данного увеличения превосходят как ожидаемый уровень инфляции, так и прирост величины прожиточного минимума, что позволяет говорить о его опережающем характере. Отмечается, что зарплата сотрудника, который полностью отработал норму часов, не может быть меньше установленного минимума. В регионах, где действуют районные коэффициенты, минимальный размер оплаты труда будет определяться на основе федерального значения с учетом этих надбавок.

Кого ждет повышение зарплаты в 2026 году

С повышением минимального размера оплаты труда доходы примерно 4,6 миллиона россиян, чьи зарплаты были привязаны к предыдущему значению МРОТ, увеличатся. Об этом сообщил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев на встрече с президентом Владимиром Путиным. Глава ФНПР отметил, что изменения продолжат курс на улучшение благосостояния граждан.

Планируется провести единую индексацию заработной платы работников бюджетной сферы. Увеличение зарплат на 7,6% будет осуществлено с 1 января 2026 года и затронет множество категорий служащих, в частности.





Какие категории граждан попадут под повышение зарплаты





В сфере коммерческих предприятий прогнозируется неравномерный рост зарплаты. Аналитики предполагают, что наибольшего увеличения зарплат в диапазоне от 10 до 15% следует ожидать в IT-секторе. Также ожидается более высокий рост доходов у специалистов инженерных профессий и у руководителей проектов в области строительства и логистики. Для технических работников в секторе обрабатывающей промышленности прогнозируется повышение заработной платы на уровне в 8–10%. В то же время в секторах розничной торговли, общественного питания и массовых услуг увеличение зарплат ожидается менее значительным.

Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год составит 48%. Медианная зарплата за 2024 год, по данным Росстата, составляет 56 443 рубля.

Изменения коснутся прожиточного минимума

Также с 1 января 2026 года планируется корректировка размера прожиточного минимума, который является важным социальным показателем. В новом году его сумма достигнет 18 939 рублей, что на 6,8% больше по сравнению с показателем 2025 года (17 733 рубля). Будет также проведена дифференциация прожиточного минимума с учетом основных социально-демографических групп.

Сколько составит прожиточный минимум в 2026 году








