Ключевой проект для Москвы и Петербурга снизит цены на авиа и ж/д билеты

Власти повысят уровень транспортной доступности в центре России Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Запуск ВСМ Москва-Петербург снизит стоимость железнодорожных и авиабилетов. На XIX Международном форуме «Транспорт России» 20 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что строительство высокоскоростной магистрали идет полным ходом: началось производство рельсов и корпусов для будущих составов. Как рассказали эксперты URA.RU, это перераспределит потоки пассажиров по разным видам транспорта и повысит доступность поездок.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин открыл в режиме ВКС новый пассажирский терминал аэропорта в Ижевске Фото: Роман Наумов © URA.RU

Выставка объединила свыше ста ключевых игроков, которые представили проекты развития транспортной отрасли. В их числе — инфраструктурные проекты российского авиапрома. Так, в режиме ВСК премьер открыл новый пассажирский терминал аэропорта в Ижевске, который заложили еще в августе 2022 года. А еще — новые командно-диспетчерские пункты в воздушных гаванях Грозного и Мурманска.

«Руководители западных стран мечтали о том, чтобы разрушить нашу авиационную инфраструктуру, отнять все воздушные судна. Но вы видите, что ответом на это стала мощнейшая катализация всех программ развития транспортной инфраструктуры страны, в том числе создание отечественных самолетов», — подчеркнул Мишустин.

Продолжение после рекламы

Премьеру показали учебно-тренировочный самолет Tango Фото: Роман Наумов © URA.RU

На выставке Мишустину показали информационную систему сертификации авиатехники, которую создали для повышения контроля воздушного транспорта, а также — легкомоторный учебно-тренировочный самолет Tango из отечественных материалов. Авиадвигатель «АПД-520 Лидер» разработали специально для него. «Россия, наверное, — одна из стран в мире, которая способна на суверенные решения в области авиации, в том числе по разработке сложных конструкций — авиационных двигателей», — конкретизировал он.

Мишустину продемонстрировали систему визуального мониторинга строительства ВСМ-1. Он попросил обратить внимание на использование искусственного интеллекта. «Ваша система высоконагруженная, поэтому ИИ вам в помощь. Нужно смотреть, где его можно использовать для создания инфраструктуры, а где — для строительства сложных вагонов поезда», — уточнил глава правительства.

Участникам форума показали новый плацкартный вагон Фото: Роман Наумов © URA.RU

На пленарном заседании «Транспортная инфраструктура. Баланс государственных и частных интересов» в своей речи Мишустин отметил, что наш транспортный комплекс смог не только выстоять под беспрецедентным санкционным давлением, но и продолжает уверенно двигаться вперед.

«По предварительным оценкам, вклад отрасли в ВВП достигнет около 6% в этом году. Это свыше 13 трлн рублей. Безусловно, сложностей остается немало, но их поступательно преодолевают», — сказал премьер.

За девять месяцев 2025 года в РФ перевезли порядка 11,5 млрд пассажиров Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

За девять месяцев этого года в РФ перевезли порядка 11,5 млрд пассажиров, удалось улучшить результаты работы на железной дороге и в сфере городского транспорта.

ВСМ-1 остается одним из самых масштабных проектов страны Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Мощный ресурс развития отрасли — частные инвестиции, сделал акцент на этой мысли Мишустин. По его мнению, с каждым годом их роль становится все более значимой. «В качестве примера приведу подписанное в прошлом году соглашение о создании первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Это будет один из самых масштабных проектов современной России. На наших предприятиях уже полным ходом идет производство рельсов, а также сварка кузовов для нового поезда. Главное — не сбавлять темпов», — сообщил он.

Задача страны — связать все виды транспорта в единую опорную сеть Фото: Владимир Андреев © URA.RU

За шесть лет предстоит выполнить очень сложную задачу с учетом масштаба нашей страны — связать все виды транспорта в единую опорную сеть, продолжил премьер-министр РФ. Разумеется, это потребует кардинальных изменений в подходах к организации логистики с внедрением самых передовых технологий, в том числе искусственного интеллекта добавил он. Это касается всех видов сообщений, в том числе авиационных. По словам премьера, это можно назвать главным вызовом отрасли.

Продолжение после рекламы

В будущем авиапассажиры пересядут на ВСМ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Есть основания полагать, что развитие ВСМ повлияет на ценовую политику всех перевозок в России, говорит профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Дело в том, что наземный транспорт ходит чаще, чем летают самолеты, а еще он не так зависим от погоды, как авиа.

И если к 2028 году, на который запланирован запуск ВСМ-1, авиакомпании не смогут удовлетворить спрос россиян на полеты, то они, конечно, пересядут на ВСМ, а также на традиционный рельсовый транспорт. Из-за повышенного спроса цены на билеты станут доступнее.

Еще это может снизить стоимость билетов на автобус. Особенно в летний период, когда многие россияне отправляют в путешествия по стране. Кстати, особая конкуренция в этот сезон между авиа- и ж/д перевозками отмечается, когда люди едут из Москвы на курорты Черного моря. И воздушный транспорт здесь проигрывает», — пояснил Сафонов.

Внимание правительства к строительству ВСМ-1, которая соединит Москву и Санкт-Петербург, перераспределит пассажиропоток и может снизить цены на другие виды транспорта, объяснил старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики Павел Зюзин. «Думаю, что после ввода ВСМ-1 в эксплуатацию, россияне, которые раньше использовали только воздушные перевозки между Москвой и Санкт-Петербургом, сразу пересядут на ВСМ, ведь дорога займет практически столько же времени, сколько на самолете», — рассказал эксперт.

Такое перераспределение транспортных потоков может решить вопрос нехватки авиабилетов, а также проблему пробок на автодорогах, добавил он. «Думаю, что открытие ВСМ-1 также разгрузит бесплатную дорогу М-10, которая соединяет эти города», — сказал специалист.