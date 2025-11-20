Россия откроет новые пути для товаров из Китая

Монголия интересна России не только своим рынком, но и как транзитная территория в Китай, отметил экономист Никита Масленников Фото: Даниил Глухов © URA.RU

У России появятся новые торговые пути в Китай, которые увеличат объемы взаимной торговли. Правительство РФ подготовило законопроект о ратификации временного торгового соглашения ЕАЭС с Монголией, сообщил на заседании 20 ноября премьер-министр Михаил Мишустин. Развитие экономических отношений между Москвой и Улан-Батором улучшит транспортную сеть соседней республики, которая находится между Россией и КНР и удобна для транзитных перевозок, объяснил URA.RU ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

«Сегодня в повестке заседания правительства — законопроект о ратификации временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и Монголией. Документ охватывает почти 370 позиций. Пошлины на них будут обнулены либо снижены с каждой стороны», — заявил Мишустин.

Российские экспортеры получат преференции при поставках своих товаров на монгольский рынок, смогут сэкономить существенные деньги и направить их на развитие бизнеса и производств, добавил премьер. На российском рынке расширится ассортимент продукции из Монголии.

Премьер-министр Михаил Мишустин рассчитывает, что Госдума в короткие сроки рассмотрит законопроект Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

«При этом продолжим искать новые точки роста, которые представляют взаимный интерес, укреплять наше взаимодействие в таможенной сфере, в электронной торговле. Обсуждали это на переговорах с премьер-министром Монголии, который посетил Россию в связи с заседанием Совета глав правительств ШОС», — сказал глава правительства.

Премьер отметил, что рассчитывает на рассмотрение подготовленного правительством законопроекта в короткие сроки. После этого его должны ратифицировать все государства ЕАЭС —тогда соглашение вступит в силу.

Рост числа партнеров усиливает позиции ЕАЭС в мировой экономике, отмечает эксперт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Соглашение между ЕАЭС и Монголией интересно тем, что расширяет сеть внешних связей союза, где Россия играет ведущую роль, комментирует Никита Масленников. Оно может приблизить Улан-Батор к участию в дальнейшем в объединении в каком-либо из форматов. Рост числа партнеров увеличивает вес союза на международной арене, объяснил собеседник URA.RU.

Также Монголия интересна России с точки зрения развития транспортных коридоров, продолжил эксперт. Маршрут «Россия — Монголия — Китай» имеет важное значение для роста товарооборота с Поднебесной.

Если Москва и Улан-Батор будут расширять сотрудничество, это отразится и на пропускной способности и качестве действующих торговых путей. А возможно, и приведет к строительству новых, к чему тоже могут быть привлечены российские компании, полагает Масленников.