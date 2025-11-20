На конкурсе «Мисс Вселенная» разгорелся скандал с подтасовками, в который втянули россиянок
Анастасия Венза, представительница России на «Мисс Вселенная», оказалась в центре скандала с тайным отбором финалисток
На конкурсе «Мисс Вселенная» разразился скандал с подтасовками результатов, в центре которого оказалась представительница России Анастасия Венза. Ливанско-французский музыкант Омар Харфуш экстренно покинул жюри, заявив о «неуважении» и отсутствии прозрачности в процедуре голосования.
«После неуважительного разговора с главой Miss Universe о недостатке прозрачности в процессе голосования я решил уйти из жюри и отказаться участвовать в этом фарсе», — написал Харфуш в соцсетях. Музыкант раскритиковал создание «импровизированного жюри», которое тайно отобрало топ-30 финалисток без ведома официальных судей. По его словам, в комитет вошли люди с личными связями с участницами, включая россиянку Анастасию Вензу.
Победа 22-летней Вензы в национальном конкурсе «Мисс Россия» ранее также вызвала вопросы, передает «Лента.ру». Участницы жаловались, что она пропускала репетиции и этапы отбора, но все же получила титул. Теперь скандал перекинулся на международный уровень. В соцсетях высказывались предположения о влиянии спонсора, а участницы национального конкурса жаловались, что Венза пропускала репетиции и этапы отбора. Теперь скандал вокруг ее участия продолжился на международном уровне.
