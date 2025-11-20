На Украине показали видео, где Зеленский заявил о готовности признать Крым и Донбасс

На Украине появилось видео, где Зеленский заявляет, что готов признать Крым и Донбасс российскими территориями Фото: Официальный сайт президента Украины

На сайте львовского телеканала ТРК «Первый Западный» появилось видео, в котором украинский президент Владимир Зеленский заявляет о готовности признать Крым, Донецк и Луганск российскими территориями. На это обратило внимание РИА Новости.

«[Готов] полностью признать Донецк, Луганск и Крым российскими территориями», — заявляет на видео Зеленский. При этом украинский президент добавил, что заявит об этом при условии, если Россия «признает победу Киева в конфликте». При этом журналисты предполагают, что это видео в целом может быть фейком.

Рядом с видео размещен текст, в котором утверждается, что окружение Зеленского массово покидает страну на фоне коррупционного скандала вокруг бизнесмена и соратника президента Тимура Миндича. В тексте говорится, что чиновники и посредники вывозят семьи, активы и ценности через Польшу, Румынию и Молдавию. ТРК «Первый Западный» пока не комментировал информацию о возможном взломе сайта.

