Алла Клюка и Владимир Морозов развелись спустя более чем 20 лет
Пара обручилась еще в 2003 году
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Актриса Алла Клюка и кинорежиссер Владимир Морозов расторгли брак — столичный суд удовлетворил иск о разводе. Об этом 20 ноября 2025 года сообщили в суде.
«Столичный суд рассмотрел иск о расторжении брака между актрисой Аллой Клюка и кинорежиссером Владимиром Морозовым. Решением мирового судьи брак расторгнут», — заявили в суде РИА Новости.
Клюка завоевала популярность благодаря роли Евлампии Романовой в телешоу «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант», созданном по детективам Дарьи Донцовой. Морозов принимал участие в работе над этим проектом. Пара сочеталась браком в 2003 году, в том же году у них появился сын.
