Вэнс предложил России и Украине развивать туризм и торговлю
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил Москве и Киеву развивать торговлю и туризм вместо продолжения конфликта. Об этом он заявил во время выступления в Вашингтоне накануне.
«Почему, вместо того чтобы [конфликтовать], России и Украине не начать заниматься торговлей, ездить друг к другу и устраивать какой-нибудь культурный обмен?» — задался вопросом Вэнс. Его слова передает Breitbart News. В беседе с журналистами этого агентства Вэнс также принял участие в мероприятии по обсуждению политики действующего президента Дональда Трампа.
На днях тот предложил мирный план по урегулированию конфликта на Украине из 28 пунктов. По данным Financial Times, предлагаемый США план включает несколько пунктов: сокращение американской военной помощи Киеву, отказ Украины от территории Донбасса и сокращение ВСУ. В Киев 20 ноября для обсуждения плана с Зеленским даже приехали американские генералы. В МИД РФ оказались озадачены словами США «об уступках».
