Вэнс предложил России и Украине развивать туризм и торговлю

В США предложили России и Украине развивать торговлю вместо конфликта Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил Москве и Киеву развивать торговлю и туризм вместо продолжения конфликта. Об этом он заявил во время выступления в Вашингтоне накануне.

«Почему, вместо того чтобы [конфликтовать], России и Украине не начать заниматься торговлей, ездить друг к другу и устраивать какой-нибудь культурный обмен?» — задался вопросом Вэнс. Его слова передает Breitbart News. В беседе с журналистами этого агентства Вэнс также принял участие в мероприятии по обсуждению политики действующего президента Дональда Трампа.